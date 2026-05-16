مد ساعات عمل مترو الأنفاق حتى الثانية صباح اليوم.. لهذا السبب

​في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة الجماهير الرياضية وتوفير وسائل نقل آمنة وسريعة، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن مد فترة تشغيل الخط الثالث (الخط الأخضر) اليوم، لتستمر الرحلات حتى الساعة الثانية صباحًا بدلًا من المواعيد المعتادة.

​يأتي هذا القرار استجابةً للحدث الرياضي المرتقب الذي يخوضه نادٍ الزمالك، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية حيث يواجه نادي اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة العودة.

كما يأتي حرصًا من قطاع النقل على تقديم الدعم الكامل للمشجعين وتفادي التكدس المروري في محيط الاستاد والطرق المؤدية إليه عقب انتهاء المباراة.

​تيسيرات مرورية ودعم جماهيري

​وأوضحت شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن هذا التعديل المؤقت في جدول التشغيل يستهدف استيعاب التدفقات البشرية الكبيرة المتوقعة من جماهير القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يتم تكثيف عدد الرحلات وزيادة تقاطر القطارات في الساعات الأخيرة من ليل اليوم لضمان سيولة الحركة ونقل المشجعين بكفاءة وراحة إلى مختلف وجهاتهم.

وفي ​تنويه للركاب، أوضحت الشركة أن الإجراء يشمل الخط الثالث فقط، الذي يربط بين مناطق حيوية ويتقاطع مع الخطوط الأخرى، مما يمنح المشجعين مرونة عالية في الانتقال بعد صفارة النهاية.

​جاهزية تامة داخل المحطات

​في سياق متصل، رفعت إدارة المترو درجة الاستعداد القصوى داخل المحطات، لا سيما القريبة من الملاعب والساحات الرياضية، من خلال:

​زيادة منافذ بيع التذاكر وتفعيل البوابات الإلكترونية لتجنب الازدحام

​انتشار فرق الصيانة والطوارئ للتعامل الفوري مع أي عطل فني طارئ

​التنسيق الأمني المكثف لضمان سلامة الركاب والمنشآت طوال فترة التشغيل الممددة

​ودعت الشركة جماهير الرياضة إلى الالتزام بالتعليمات والنظام داخل المحطات والقطارات، للحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يثبت مجددًا جاهزيته لمواكبة الفعاليات الجماهيرية الكبرى في العاصمة.

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والسمراء، مساء اليوم السبت 16 مايو 2026، نحو المعترك الإفريقي حيث يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك مواجهة حاسمة ومرتقبة ضمن مشواره القاري، وسط أجواء تملؤها الطموحات والدوافع العالية.

ويسعى الفارس الأبيض من خلال هذا اللقاء الاستراتيجي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له مواصلة المنافسة بقوة على اللقب، متسلحاً بخبرات نجومه وجاهزيتهم الفنية والبدنية، في حين يدخل المنافس اللقاء برغبة قوية في تفجير مفاجأة وإحراج الفريق الأبيض، مما ينذر بمباراة تكتيكية رفيعة المستوى تشهد نداً قوية وإثارة جماهيرية ممتدة حتى الدقائق الأخيرة.