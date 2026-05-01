تعديل مواعيد مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلى والزمالك اليوم

قررت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق تعديل مواعيد تشغيل المترو، اليوم الجمعة، بسبب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة في تمام الساعة 8 مساءً، مباراة الأهلي الزمالك ضمن مباريات الدوري المصري.

تعديلات مؤقتة في المترو بسبب مباراة الأهلي والزمالك

أعلنت الشركة أن المحطات جاهزة لاستقبال الجماهير وخاصة محطتي الاستاد وأرض المعارض، مع ترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج بكل سهولة.

وتقرر تسيير قطار كل 5 دقائق و30 ثانية من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور، ومن محطة جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى الكيت كات كل 11 دقيقة.

الأهلي والزمالك

قمة الأهلي والزمالك، يترقب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة المقرر إقامتها اليوم الجمعة ضمن منافسات بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، الموافق الأول من شهر مايو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالبطولة المحلية.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

أعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في مباراة القمة، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، ضمن منافسات بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

من المنتظر أن يعتمد توروب على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي مكون من بيكهام، هادي رياض، ياسين مرعي، وأحمد نبيل كوكا. وفي خط الوسط، يتواجد الثلاثي أليو ديانج، مروان عطية، وإمام عاشور، مع دعم هجومي من محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

فيما استقر المدير الفني للزمالك، معتمد جمال، على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، مع الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا لمواجهة ضغط المباراة.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

• حراسة المرمى: مهدي سليمان

• خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمود حمدي “الونش” – مفاضلة بين محمد إبراهيم ومحمد إسماعيل

• خط الوسط: محمد شحاتة – عبدالله السعيد – أحمد فتوح

• خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا