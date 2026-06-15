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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: الملف النووي على رأس أجندة المفاوضات مع إيران وتخفيف العقوبات مرهون بضمانات

المفاوضات مع إيران
المفاوضات مع إيران
أ ش أ

قال مسؤول أمريكي رفيع إن الملف النووي الإيراني سيتصدر أجندة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال فترة التفاوض المقبلة البالغة 90 يومًا، مع استهداف إنجاز هذه المناقشات خلال أول 30 يومًا من المحادثات.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لشبكة "سي بي إس نيوز"، أن واشنطن تريد مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني "بشكل صريح وشفاف"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على ضمانات تؤكد أن طهران لا تعمل على تطوير سلاح نووي ولا تدعم ما وصفه بـ"التطرف" في المنطقة.

وأوضح أن إيران ستحظى بفرص أكبر للاندماج في الاقتصاد العالمي إذا أبدت استعدادًا للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي وقدمت تلك الضمانات، لافتًا إلى أن ذلك قد يشمل تخفيف العقوبات المفروضة عليها إلى جانب إجراءات اقتصادية أخرى.

الملف النووي المفاوضات الولايات المتحدة إيران

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