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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كنا الأقرب للفوز.. أول تعليق من حسام حسن بعد التعادل أمام بلجيكا

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن رضاه الكبير بالأداء الذي قدمه اللاعبون أمام منتخب بلجيكا، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة مميزة ونجح في تنفيذ العديد من الجوانب الفنية التي عمل عليها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، وذلك عقب التعادل في افتتاح مشوار المنتخب ببطولة كأس العالم 2026.

تطور واضح في أداء اللاعبين

أكد حسام حسن أن المنتخب يسير في الطريق الصحيح، موضحًا أن العمل المتواصل منذ ما يقرب من عامين بدأ يؤتي ثماره داخل الملعب. وأشار إلى أن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا من أجل ترسيخ الأفكار التكتيكية لدى اللاعبين، وهو ما انعكس بوضوح خلال مواجهة بلجيكا، بعدما التزم الجميع بالأدوار المطلوبة وقدموا أداءً منظمًا أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

وأضاف أن التطور الذي ظهر على اللاعبين يمنح الجهاز الفني ثقة كبيرة فيما هو قادم، خاصة أن المنتخب لا يزال يمتلك فرصة قوية لتحقيق نتائج إيجابية في بقية مباريات دور المجموعات.

اعتراض على قرار الحكم

وأبدى المدير الفني استغرابه من القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، مؤكدًا أن منتخب مصر كان الأقرب لتحقيق الفوز، لا سيما بعد وجود حالة يرى أنها تستحق احتساب ركلة جزاء لصالح الفراعنة.

وأوضح أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو عدم لجوء الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعة اللعبة، معتبرًا أن العودة إلى التقنية في مثل هذه الحالات كانت ستمنح المباراة قدرًا أكبر من العدالة، لكنه شدد في الوقت نفسه على احترامه لقرارات التحكيم.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يمتلك تاريخًا كبيرًا وشخصية قوية في البطولات الكبرى، وأن التعادل أمام بلجيكا يجب اعتباره خطوة إيجابية يتم البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيغلق ملف مواجهة بلجيكا بشكل كامل، وسيبدأ فورًا الاستعداد للمباراة المقبلة أمام منتخب نيوزيلندا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حصد النقاط اللازمة والتأهل إلى الدور الثاني، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على مواصلة الأداء القوي وتحقيق طموحات الجماهير المصرية في بطولة كأس العالم.

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