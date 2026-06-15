إمام عاشور يهز شباك بلجيكا ويمنح منتخب مصر التقدم في الدقيقة 20

افتتح إمام عاشور التسجيل لمنتخب مصر أمام بلجيكا، بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 20 من عمر المباراة المقامة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026. وجاء الهدف بعد هجمة منظمة قادها محمد صلاح، الذي مرر كرة متقنة إلى إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، ليسددها الأخير ببراعة في الشباك، معلنًا تقدم الفراعنة بهدف دون رد وسط فرحة كبيرة من الجماهير المصرية. ويواصل منتخب مصر تقديم أداء قوي أمام المنتخب البلجيكي، في ظل رغبة الفراعنة في تحقيق انطلاقة مثالية وحصد أول ثلاث نقاط في مشوارهم بالمونديال.