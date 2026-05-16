مطار العلمين يستقبل أولى رحلات ENTER AIR القادمة من بولندا

استقبل مطار العلمين الدولي، أولى رحلات الطيران القادمة من بولندا التابعة لشركة ENTER AIR، ضمن تشغيل موسم صيف 2026، حيث وصلت أولى الرحلات وعلى متنها 179 راكبًا، تبعتها رحلة أخرى على متنها 182 راكبًا، في خطوة تعكس تنامي الحركة السياحية الوافدة إلى منطقة الساحل الشمالي، وتزايد الإقبال على المقاصد السياحية المصرية خلال موسم الصيف.

وشهدت الرحلات استقبالًا خاصًا نظمته الشركة المصرية للمطارات، حيث حرص فريق العلاقات العامة على استقبال الركاب بالتحية التقليدية برش المياه للطائرتين، إلى جانب تقديم الورود والهدايا التذكارية، في أجواء ترحيبية عكست روح الضيافة المصرية وحرص المطار على تقديم تجربة وصول مميزة منذ اللحظة الأولى.

ومن المقرر أن تواصل الشركة تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى مطار العلمين الدولي طوال الموسم الصيفي، بما يسهم في دعم الحركة السياحية الوافدة وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق الأوروبية، خاصة مع ما تشهده مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي من إقبال متزايد كإحدى أبرز الوجهات السياحية خلال فصل الصيف، خاصة مع الإقبال المتزايد من السائحين البولنديين على زيارة المنطقة خلال موسم الصيف.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز الربط الجوي مع الوجهات الدولية، وفتح أسواق سياحية جديدة تسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات التشغيل بالمطارات المصرية.