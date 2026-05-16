إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

بعد اتهامه بالسرقة .. تسوية ودية جديدة تنهي أزمة حمو بيكا

حمو بيكا
حمو بيكا
تقى الجيزاوي

كشف الدكتور عصام عدوي صاحب واقعة اتهام حمو بيكا بالاستيلاء على بعض محتويات فيلته أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم، مؤكدًا أنه تم التواصل بينهما لاحقًا وانتهت الأزمة بشكل ودي.

وقال عصام عدوي، عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، إن الفنان حمو بيكا استأجر فيلا خاصة بابنته بمنطقة مينا جاردن، مشيرًا إلى أنه كان ملتزمًا في جميع الأمور المالية الخاصة بالإيجار، كما أبلغه بموعد نقل الأثاث بشكل طبيعي.

وأضاف أنه لم يتمكن من التواجد وقت استلام الوحدة، وعند المراجعة لاحقًا فوجئ بوجود بعض المنقولات غير المكتملة، ما دفعه في البداية لتحرير محضر، قبل أن يتم التواصل بين الطرفين ومساعدته في استعادة المفقودات، ليتم إنهاء الأمر بالتراضي وبدون أي خلافات.

أزمة حمو بيكا والطبيب 

وكان اتهم الطبيب مطرب المهرجانات حمو بيكا بسرقة عدد من محتويات فيلا مستأجرة بمدينة 6 أكتوبر وإتلاف أجزاء منها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر، يفيد بتقدم طبيب يبلغ من العمر 68 عامًا ببلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر، بصفته وكيلًا عن ابنته مالكة فيلا داخل كمبوند “مينا جاردن سيتي” بالحي المتميز.

وقال مقدم البلاغ إن ابنته كانت قد أبرمت عقد إيجار مع حمو بيكا، بصفته مدير شركة VIP للإنتاج الفني، لمدة خمس سنوات تبدأ من يناير 2025، إلا أن الأخير طلب إنهاء التعاقد وإخلاء الفيلا في مارس 2026 قبل انتهاء المدة المتفق عليها.

وأضاف أنه عقب مغادرة المستأجر للفيلا توجه لتفقدها، ليكتشف اختفاء عدد من المنقولات، بينها وحدة صوت و5 سجاجيد وكنسول فضي وكرسي سفرة، إلى جانب وجود تلفيات بالحوائط والستائر وأدوات السباكة، فضلًا عن عدم سداد فواتير الكهرباء والمياه لمدة عام.

وأشار إلى أنه حاول التواصل مع المشكو في حقه لإنهاء الأزمة بشكل ودي وإعادة المنقولات، إلا أن المحاولات لم تسفر عن شيء، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

وكلفت الأجهزة الأمنية رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
هل تتأثر العلاقة الجنسية للرجال بتغير الفصول؟
هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟
