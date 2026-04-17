حمو بيكا وقع بينا | عمر كمال يعتذر لـ عصام صاصا على الهواء

كشف المطرب عمر كمال، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه ينتمي لأسرة بسيطة ومتدينة.

واضاف المطرب عمر كمال، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"اقول لعصام صاصا.. حقك عليا وأنت حبيبي ومتزعليش مني.. واللي وقع بينا حمو بيكا.. وسبب المشكلة أغنية وفي الآخر أنت حبيبي".

وتابع عمر كمال، أن :"عندي خمس عربيات منهم عربية لوتس إنجليزية واغلى عربية عندي ثمنها 9 مليون جنيه".

وتابع عمر كمال، أن :"حمو بيكا بيستثمر فلوسه في الذهب وفاشل فب المشاريع جدا، وقابلت عمرو دياب ونصحني نصائح مهمة".