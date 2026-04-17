أمي منقبة وأبويا إمام جامع ونزلت القاهرة بـ 10 جنيه | عمر كمال يكشف بدايته

قال المطرب عمر كمال، إن "أمي منقبة وابويا إمام جامع وكان شغال لحام باليومية.. ومكنتش اقدر اقول له عن حبي للغناء.. ده كان يموتني".

واضاف المطرب عمر كمال، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"بعد وفاة والدي ذهبت إلى القاهرة من أجل العمل لأن حالنا كان بسيط.. ونزلت القاهرة ومعايا 10 جنيه واشتغلت في كل الشغلانات".

وتابع المطرب عمر كمال، أن :"عملت في مجال الجزم وحسيت بالإهانة فسبتها وذهب للعمل في البنزينة.. ودلوقتي بجيب بدل من أغلى محال العالم".