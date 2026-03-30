عمر كمال ومحمود الليثي يطرحان أغنية باشوات البلد.. شاهد

طرح الفنان عمر كمال والمطرب الشعبى محمود الليثى أحدث أعمالهما الغنائية فيديو كليب بعنوان «باشوات البلد».

أغنية «باشوات البلد» كلمات مصطفى الشاعر، ألحان محمد عبد السلام، توزيع باسم منير، والكليب إخراج أمير صابر.

كلمات أغنية باشوات البلد

وجاءت كلمات أغنية باشوات البلد كالتالى:

يا بنى احنا بشوات البلد والباقى فالصو

ومعدش مننا فى البلد والنعمة خلصوا

كينج البلد وعمك مش مصدق إسأل

كينج البلد.. البلد.. البلد.. آه ه ه ه

إحنا البلد

عمام البلد

وحوش البلد

أنا حوت حيتان البلد وزعيم محيطهم

وأى حد يشغلنا نجيبه من جوه بيتهم

جدعان صحيح وولاد بلد بس إحنا مافيا

واى حد يعجبك بنجيبه عافية

لو انتو جايين لى فى عوأ وجايين فى نكشة

طب اوعوا تيجوا لوحدكو تعالوا لى كبشة

عيال صحيح ملهاش طلب وأنا قومت بيهم

أنا أصلى حمله وربنا وحطيت عليهم

إحنا اللى سايقين المجال إحنا الجبابرة

والشغلة عارفة كلها إن إحنا خبرة