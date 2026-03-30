حكيم يحيي حفلين فى أستراليا خلال أبريل ومايو.. تفاصيل

يواصل الفنان حكيم حضوره العالمي من خلال جولتين غنائيتين مرتقبتين في أستراليا، ضمن سلسلة حفلاته الدولية التي يحرص خلالها على لقاء جمهوره من أبناء الجاليات العربية وعشاق الأغنية الشعبية المصرية حول العالم.

ومن المقرر أن يحيي حفله الأول يوم 25 أبريل الجاري، على أن يتجدد اللقاء في 2 مايو المقبل، في أمسيات يُنتظر أن تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وأجواءً حماسية تعكس مكانته الخاصة لدى جمهوره خارج الوطن العربي.

ويقدم حكيم خلال الحفلين باقة منتقاة من أبرز أغانيه التي صنعت نجوميته على مدار سنوات، حيث يمزج بإحساسه المعتاد بين روح الأغنية الشعبية وإيقاعات عصرية نابضة بالحياة، ما منحه حضورًا متفردًا وجعله من أبرز نجوم هذا اللون الغنائي في الساحة العربية.

حقيقة اعتزال الفنان حكيم

أثار الفنان حكيم حالة من الجدل الواسع بعد حديثه عن نيته اعتزال الغناء فى 2025، مؤكدا أن هذا التفكير يراوده منذ فترة طويلة وقد تسبب هذا القرار فى طرح عديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا القرار الذى فجره المطرب الشعبى.

وحل حكيم ضيفا على إذاعة راديو "شعبي Fm"، في سهرة ليلة رأس السنة، قال إنه يفكر دائمًا في اعتزال الغناء في نهاية 2025، مرادفًا: "في حاجة معينة بتروادني بقالها فترة، هي أني أبطل مزيكا، ولو عدت 2025 احتمال أبطل غناء، الموضوع ده بيراودني من زمان، والدنيا مليانة مطربين والشباب طالعين كويسين".

وأوضح حكيم : "أنا مفيش حاجة مضيقاني من الفن خالص، الفن مهنتي حبيت اشتغلها وحبيت أكون في الكارير ده من صغري، والحمد لله الناس حبتني والغناء وصلني لقلوب الناس وحبيبت الناس فيا، وأنا فرحان بحب الناس ليا، مهنة الفن لذيذة وقربتني من قلوب الناس".

وتحدث حكيم عن خطواته الفنية قائلا : "لم أهتز في خطواتى الفنية".

وأشار حكيم : "ماحستش إن ولادى بيكبروا غير لما بقوا رجالة، والحمد لله على نعمة تربيتهم وتعليمهم، والحمد لله أى هدف في حياتى حاولت الوصول له".