فاميلي بيزنس يحصد 74 مليون جنيها فى السينمات السعودية

تمكن فيلم «فاميلي بيزنس»، من التواجد ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات فى السينمات السعودية في أسبوع عرضه الأول .

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 5 مليون و200 الف ريال سعودي، وهو ما يعادل 74 مليون جنيها مصريا.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

الفيلم من تأليف ورشة «3Bros»، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي فيلمز)، وإخراج وائل إحسان.

ويُعد الفيلم التعاون الثاني بين النجم محمد سعد والمنتج محمد رشيدي، بعد نجاحهما الكبير في فيلم «الدشاش»، الذي حقق أعلى الإيرادات في مصر والدول العربية.