جمهور الأوبرا بين الشجن والرومانسية في ذكرى عبد الحليم.. صور

بين الشجن والرومانسية قضى جمهور دار الأوبرا المصرية أمسية من طراز رفيع تردد خلالها صدى الوفاء للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ فى ذكرى رحيله .

على المسرح الكبير ووسط حشد جماهيرى من محبى الفنون الجادة إمتزج دفء المشاعر بالحنين لذكريات الحب الصادق الذى صورته الأعمال العبقرية لحليم وعمالقة النغم وتم اختيار نخبة منها قادها ببراعة المايسترو الدكتور محمد الموجى وأداها بإقتدار نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا ياسر سعيد، محمد حسن، نهى حافظ، حسام حسنى أحمد عفت والعازفان حازم مجدى ( كمان ) ووليد حسن ( قانون ) كان منها التوبة، قارئة الفنجان، خايف مرة أحب، لست قلبى، دويتو حاجة غريبة، بكرة وبعده، موسيقى دويتو احتار خيالى، بأمر الحب، دويتو تعالى أقولك، جبار وميدلى حليم رؤية وإعداد قائد الحفل المايسترو الدكتور محمد الموجى .

جاءت السهرة لتبرز رسالة دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى إعادة صياغة الوجدان الجمعى من خلال الإحتفاء برموز الموسيقى والغناء وتقديم أعمالهم التى تؤكد قدرة الإبداع الراقى على حفظ بريقه وعبور الأزمان ليبقى حياً خالداً .