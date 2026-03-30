إيرادات السينما أمس l هشام ماجد في الصدارة ومحمد سعد يتذيل القائمة

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين 4 أفلام على شباك التذاكر، هي: «برشامة»، و«سفاح التجمع»، و«إيجي بست»، و«فاميلي بيزنس». ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ليلة أمس

برشامة :



حقق فيلم “برشامة” إيرادات أمس، الأحد ، وصلت إلى 2,491,753 جنيه، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر المبارك.

“برشامة” بطولة: هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

إيجي بست:

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 539,381 جنيها، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمي أبو ضيف .

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصُنّاع السينما في مصر.

سفاح التجمع:

تمكن فيلم سفاح التجمع من تحقيق ايرادات عالية، بعد عودته للسينمات مرة أخري.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 501,628 جنيهًا امس،في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

فاميلي بيزنس:

حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة ، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 205,026 جنيهًا .

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، وأسامة الهادي.