نهى صالح تنعى فاطمة كشري: كانت تساعد في بناء المساجد وبتعمل خير

نعت الفنانة نهى صالح، الفنانة فاطمة كشري، بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وكتبت نهى صالح: يا حبيبتي يا أبلة فاطمة، يعني مش هتكلميني تدعيلي تاني.. ولا هصحى من النوم ألاقيكي بعتالي رسالة بتدعيلنا!!.. كنتي من أكتر الناس اللي شوفتها بتعمل خير وتلمي لأي حد محتاج بكل حب».

وأضافت : «كنتِ بتشاركي في بناء مساجد.. وحاجات كتير أوى كنتي بتعمليها.. ربنا يجازيكي عنها كل خير.. هتوحشيني أوووي.. في الجنة ونعيمها يا طيبة يا معافرة.. على روحك الطيبة المحبة والسلام».

وتوفيت أمس الفنانة فاطمة كشري بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرا.

وقال نجل الفنانة فى تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، ان والدته رحلت بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة اليوم بمسجد الشهداء ميدان احمد حلمي بمنطقة شبرا مصر ، ولم يحدد موعد ومكان العزاء حتى الآن.

مسيرة فاطمة كشري

وفاطمة كشري اسمها الحقيقي (فاطمة السيد عوض الله)، كانت بدايتها من خلال مشاركتها ككومبارس صامت بفيلم (صراع الأحفاد) عام 1989، ثم شاركت في العام التالي بالمسرحية الكويتية (أزمة وتعدي).

اقتحمت مجال الدراما التلفزيونية عام 2001، عندما شاركت بمسلسل (دهب قشرة) عام 2001، توالت بعدها أعمالها حيث شاركت في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعمالها (كده أوكيه، شيكامارا، أحلى الأوقات).