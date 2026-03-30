قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تقليص مكاسبه أمس.. سعر الذهب مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين
المدارس تنفي إلغاء امتحانات شهر مارس اليوم ..تؤكد: الغياب ممنوع
اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من إيران باتجاه جنوب الأراضي المحتلة
ترامب يقر بخلافات مع مديرة الاستخبارات حول إيران ويؤكد: موقفها أكثر مرونة
سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل اليوم الإثنين
أمطار رعدية وسيول.. معلومات المناخ: أخطر التقلبات الجوية تبدأ هذا الموعد
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في العاصمة الإيرانية طهران
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
أفضل دعاء للرزق.. ردده بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب للعمل
قلق دولي من دخول الحوثيين على خط المواجهة في حرب إيران وأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نهى صالح تنعى فاطمة كشري: كانت تساعد في بناء المساجد وبتعمل خير

فاطمه كشري
ميرنا محمود

نعت الفنانة نهى صالح،  الفنانة فاطمة كشري، بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


وكتبت نهى صالح: يا حبيبتي يا أبلة فاطمة، يعني مش هتكلميني تدعيلي تاني.. ولا هصحى من النوم ألاقيكي بعتالي رسالة بتدعيلنا!!.. كنتي من أكتر الناس اللي شوفتها بتعمل خير وتلمي لأي حد محتاج بكل حب».

وأضافت : «كنتِ بتشاركي في بناء مساجد.. وحاجات كتير أوى كنتي بتعمليها.. ربنا يجازيكي عنها كل خير.. هتوحشيني أوووي.. في الجنة ونعيمها يا طيبة يا معافرة.. على روحك الطيبة المحبة والسلام».

وتوفيت أمس الفنانة فاطمة كشري بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرا.

وقال نجل الفنانة فى تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، ان والدته رحلت  بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة اليوم بمسجد الشهداء ميدان احمد حلمي بمنطقة شبرا مصر ، ولم يحدد موعد ومكان العزاء حتى الآن.

مسيرة فاطمة كشري

وفاطمة كشري اسمها الحقيقي (فاطمة السيد عوض الله)، كانت بدايتها من خلال مشاركتها ككومبارس صامت بفيلم (صراع الأحفاد) عام 1989، ثم شاركت في العام التالي بالمسرحية الكويتية (أزمة وتعدي).

اقتحمت مجال الدراما التلفزيونية عام 2001، عندما شاركت بمسلسل (دهب قشرة) عام 2001، توالت بعدها أعمالها حيث شاركت في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعمالها (كده أوكيه، شيكامارا، أحلى الأوقات).

نهى صالح فاطمة كشري رحيل فاطمة كشري اعمال فاطمة كشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة رسميًا.. موعد عودة التوقيت الصيفي 2026

تغيير الساعة رسميًا مساء خميس.. موعد التوقيت الصيفي 2026

. قفزة كبيرة سعر الذهب

الجرام يلامس 8000 جنيه.. قفزة كبيرة سعر الذهب عيار 24 اليوم

موعد صرف معاشات شهر أبريل2026

موعد صرف معاشات أبريل2026.. هل توجد زيادة جديدة؟

الزمالك

الكاف يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك بشأن المشاركة فى أفريقيا

الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. تراجع ملحوظ فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

محاولة اغتيال ترامب.. القوات الأمريكية تعترض مسيرة استهدفت مقر إقامة الرئيس

محاولة اغتيال ترامب.. اعتراض مسيرة استهدفت مقر إقامة الرئيس الأمريكي

محمد صلاح

يرفض الإنجليزي ولا يفكر في السعودي.. محمد صلاح يحدد وجهته المستقبلية

فاطمة كشري

بعد وفاتها.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فاطمة كشري |خاص

ترشيحاتنا

البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة الأنبا باخوميوس

خلال كلمة رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يؤكد أهمية البحث العلمي في حل المنازعات الأسرية

وزير الأوقاف

المفتي ووزير الأوقاف يعزيان وزير الصناعة في وفاة والدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد