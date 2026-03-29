وفاة الفنانة فاطمة كشري

توفيت اليوم الفنانة فاطمة كشري بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرا.

وقال نجل الفنانة فى تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، ان والدته رحلت بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة غدا بمسجد الشهداء ميدان احمد حلمي بمنطقة شبرا مصر ، ولم يحدد موعد ومكان العزاء حتى الآن.

مسيرة فاطمة كشري

وفاطمة كشري اسمها الحقيقي (فاطمة السيد عوض الله)، كانت بدايتها من خلال مشاركتها ككومبارس صامت بفيلم (صراع الأحفاد) عام 1989، ثم شاركت في العام التالي بالمسرحية الكويتية (أزمة وتعدي).

اقتحمت مجال الدراما التلفزيونية عام 2001، عندما شاركت بمسلسل (دهب قشرة) عام 2001، توالت بعدها أعمالها حيث شاركت في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعمالها (كده أوكيه، شيكامارا، أحلى الأوقات).