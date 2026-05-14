الكيلو بـ550 جنيها.. مفاجأة تنتظر المواطنين في عيد "اللحمة"

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي درجة الاستعداد القصوى في مختلف قطاعاتها ومديرياتها بالمحافظات، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة موسعة تستهدف تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية، وضمان استقرار الأسواق خلال موسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الطلب على الأضاحي والمنتجات الغذائية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه التحركات إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، عبر زيادة المعروض من اللحوم البلدية والمستوردة، والتوسع في المنافذ الحكومية التي توفر السلع بأسعار أقل من الأسواق، إلى جانب تكثيف الرقابة البيطرية والصحية على الأسواق والمجازر ومعارض بيع الأضاحي.

15 ألف رأس ماشية لتغطية احتياجات العيد

وكشفت وزارة الزراعة عن توفير نحو 15 ألف رأس من الأضاحي البلدية الحية، تشمل الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل، من خلال مزارع قطاع الإنتاج والإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بالتعاون مع عدد من مزارع القطاع الخاص.

وحددت الوزارة أسعار البيع بالكيلو القائم، حيث بلغ سعر الأبقار 190 جنيهًا، والجاموس 160 جنيهًا، بينما سجلت الأغنام 220 جنيهًا، والماعز 240 جنيهًا، والإبل 200 جنيه للكيلو، في محاولة لطرح أسعار تنافسية تقل عن مستويات السوق الحر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع حدوث أي نقص في المعروض خلال موسم العيد، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء الأضاحي في مختلف المحافظات.

واردات ضخمة لدعم الأسواق واستقرار الأسعار

وفي إطار دعم المخزون المحلي، أعلنت الوزارة أن حجم ما تم استيراده منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي بلغ نحو 158 ألفًا و876 رأسًا من العجول والأغنام والجمال الحية، إضافة إلى أكثر من 100 ألف طن من اللحوم المجمدة، فضلًا عن 65 ألف طن من الكبدة والكلاوي والقلوب.

600 منفذ لطرح اللحوم والسلع بخصومات

وفي سياق متصل، وجه وزير الزراعة علاء فاروق بضخ كميات إضافية من اللحوم البلدية والمجمدة والسلع الغذائية عبر شبكة المنافذ التابعة للوزارة، والتي تضم نحو 600 منفذ ثابت ومتنقل موزعة على مختلف المحافظات.

وتشمل هذه المنافذ مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي ومراكز البحوث والمحطات البحثية، حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة تقل بنحو 25% عن مثيلاتها في الأسواق المحلية، مع توفير منتجات متنوعة تشمل اللحوم والزيوت والبقوليات ومستلزمات العيد المختلفة.

كما شدد الوزير على أهمية التوسع في توزيع السلع خارج القاهرة والإسكندرية، خاصة في المحافظات الحدودية والقرى والمناطق الريفية، لضمان وصول المنتجات بأسعار مناسبة إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

رقابة بيطرية مشددة ومجازر مجانية

وعلى الجانب الرقابي، وجهت الوزارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومعارض الأضاحي ومحال بيع اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية.

كما تواصل الوزارة حملات التوعية الخاصة بكيفية اختيار الأضاحي السليمة، مع التشديد على أهمية الذبح داخل المجازر الحكومية التي تم فتحها مجانًا أمام المواطنين طوال أيام العيد، للحد من الذبح العشوائي والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأكدت الوزارة دعم المجازر بالأطباء البيطريين وأطقم الفحص للكشف على الذبائح قبل الذبح وبعده، لضمان سلامة اللحوم المتداولة وحماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة خلال موسم الأضاحي.

استعدادات مكثفة قبل عيد الأضحى

ومن جانبه، أكد هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في المعروض من اللحوم، سواء داخل محال الجزارة أو عبر المجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن المنافذ الحكومية تطرح اللحوم السودانية والجيبوتية بأسعار تتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أسعار اللحوم البلدية تدور حاليًا بين 450 و550 جنيهًا للكيلو، فيما تسجل أسعار الضأن مستويات متقاربة، متوقعًا تراجع الأسعار تدريجيًا مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة المعروض.

كيلو البلدي بـ550 جنيها

وأوضح أن المخزون المتاح حاليًا يكفي احتياجات السوق لأشهر مقبلة، بفضل الاحتياطي الاستراتيجي الذي وفرته الدولة لتأمين الأسواق ومنع حدوث أي نقص في السلع الأساسية خلال الموسم.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضخ كميات إضافية من اللحوم الحية والمجمدة للحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد قبل العيد.

