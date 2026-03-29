قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
الأهلي يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة
توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21
البيت الأبيض: إيران توافق جزئيا على اتفاق مع واشنطن.. وترامب يضغط لإنهاء الأزمة قبل 6 أبريل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد وفاتها.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فاطمة كشري |خاص

فاطمة كشري
فاطمة كشري
تقى الجيزاوي

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة فاطمة كشري التي شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية وعرفت بوجودها المميز في المشاهد الصغيرة التي تركت أثرًا لدى المشاهدين.

وعن سبب الوفاة ، قال نجل الفنانة فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، ان والدته كانت تعانى من ازمة صحية والعديد من المشكلات الصحية منذ فترة قبل وفاتها .

ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة غدا بمسجد الشهداء ميدان احمد حلمي بمنطقة شبرا مصر ، ولم يحدد موعد ومكان العزاء حتى الآن.

الأزمات الصحية التى تعرضت لها الفنانة فاطمة كشري على مدار سنوات

وفى عام 2021 بدأت القصة عندما شعرت فاطمة كشري بإعياء شديد وخضعت لعملية “فتاق”، وبعد مرور 4 أيام على الجراحة، فوجئت بوجع غريب يشبه الورم بجانب مكان العملية، فذهبت إلى الطبيب وخضعت لعملية جراحية أخرى.

وبعد العملية الثانية، اكتشف فاطمة أن الطبيب نسي داخل بطنها “شاشًا طبيًّا" تسبب لها في هذه المعاناة.

وفى عام 2022 ، حلت الفنانة فاطمة كشري، ضيفة على برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، وتحدثت عن حياتها الفنية والشخصية، وتفاصيل أزمتها الصحية.

وقالت فاطمة كشرى، أنها كانت تعاني من فتق في البطن، منعها من المشاركة فى العديد من المسلسلات، وذهبت لإجراء عملية جراحية معقبة:" الدكتور بوظ بطني وطلع الأنسجة كلها من بطنى".

وأضافت فاطمة كشري: بعد تدهور حالتي الصحية، إرسلت نداء استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، واستجاب سريعا معقبة:"ربنا يكرمه".

وعبرت فاطمة كشرى عن سعادتها بدخول مستشفى الشفاء قائلة:" دخلت جناح لو معايا فلوس الدنيا معرفش أدخله وعملت عملية ، وبقيت أكل كل أنواع الأكل وانفجعت من كتر الأكل فى المستشفى، دخلت تعبانه ورجعت بنت بنوت".

مسيرة فاطمة كشري

وفاطمة كشري اسمها الحقيقي (فاطمة السيد عوض الله)، كانت بدايتها من خلال مشاركتها ككومبارس صامت بفيلم (صراع الأحفاد) عام 1989، ثم شاركت في العام التالي بالمسرحية الكويتية (أزمة وتعدي).

اقتحمت مجال الدراما التلفزيونية عام 2001، عندما شاركت بمسلسل (دهب قشرة) عام 2001، توالت بعدها أعمالها حيث شاركت في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعمالها (كده أوكيه، شيكامارا، أحلى الأوقات).

فاطمة كشري الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري قبل وفاتها وفاة فاطمة كشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
تشميع
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

