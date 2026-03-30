حورية فرغلي لصدى البلد: سندريلا مصر رادوبي يحمل مفاجآت تبهر الجمهور

كشفت حورية فرغلي، تفاصيل وكواليس أحدث أعمالها المسرحية سندريلا مصر رادوبي التي تحمل طابعًا تاريخيًا مميزًا، مؤكدة حماسها الكبير لخوض هذه التجربة التي تعد الثانية لها على خشبة المسرح.

وأعربت حورية فرغلي عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذا العمل، مشيرة إلى أن المسرح يمثل لها عشقًا خاصًا، واصفة إياه بـ"أبو الفنون" الذي يمنح الفنان مساحة حقيقية للتعبير والإبداع المباشر أمام الجمهور. وأوضحت أن هذه التجربة تحمل طابعًا مختلفًا، خاصة مع تقديمها باللغة العربية الفصحى، وهو ما اعتبرته تحديًا جديدًا ومثيرًا في مسيرتها الفنية

وأضافت لصدى البد، أن المسرحية سندريلا مصر رادوبي تقدم قصة مستوحاة من التراث المصري القديم، حيث تظهر خلال العمل بالزي الفرعوني الجميل في إطار درامي يوثق الحكاية الحقيقية لما أطلقت عليه "سندريلا مصر"، مؤكدة أن العمل يحمل العديد من المفاجآت التي ستبهر الجمهور.



وأشارت إلى أن هذا الدور يحقق أحد أحلامها الفنية، وهو تجسيد شخصية تاريخية، خاصة في عمل يعتمد على اللغة العربية الفصحى، ما يضيف له عمقًا وقيمة فنية كبيرة.

المسرحية من إخراج عمرو عاطف، وتأليف عبد القادر إبراهيم، ويشارك في بطولتها نخبة من الفنانين، منهم: أريني سمير، أحمد جمال، علا السيد، سميرة لطفي، ومحمد أسامة، بينما يأتي العمل من إنتاج مسرح الهوسابير، تحت إشراف المنتجة أروى قدورة.

واختتمت حورية فرغلي تصريحاتها بالتأكيد على أن الجمهور سيكون على موعد مع عرض مسرحي مختلف يجمع بين الأصالة والتشويق، متمنية أن ينال العمل إعجاب الحضور ويحقق النجاح المنتظر.