"النواب العراقي" يصوت على منح الثقة لحكومة علي الزيدي

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي والوزراء المصوت عليهم، أدوا اليمين الدستورية، إيذانا بالبدء بتأدية مهامهم رسميا.

وصوت المجلس بمنح الثقة لـ 14 وزيراً خلال الجلسة هم: علي باسم محمد خضير وزيراً للنفط، ومحمد نوري أحمد وزيراً للصناعة، وعلي سعد وهيب وزيرًا للكهرباء، وعبدالحسين عزيز وزيرًا للصحة، وسروة عبدالواحد وزيرةً للبيئة، وعبدالرحيم جاسم وزيرًا للزراعة، ومثنى علي مهدي وزيرًا للموارد المائية.

كما شملت قائمة الوزراء الحائزين على ثقة المجلس: مصطفى نزار جمعة وزيرًا للتجارة، وخالد شواني وزيرًا للعدل، وعبدالكريم عبطان وزيرًا للتربية، و وهب سلمان محمد وزيرًا للنقل، وفالح الساري وزيرًا للمالية، وفؤاد حسين وزيرًا للخارجيّة، ومصطفى جبار سند وزيرًا للاتصالات.