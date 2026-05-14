أمين مجلس التعاون يؤكد أهمية تعزيز التكامل والتنسيق الخليجي لرفع القدرة على امتصاص الصدمات

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، اليوم / الخميس /، أن التطورات التي شهدتها المنطقة خلال المرحلة الماضية تتطلب تعزيز التكامل والتنسيق الخليجي لدعم الجاهزية الاقتصادية والتنموية، ورفع القدرة الجماعية على التعامل مع المتغيرات، والمحافظة على استقرار القطاعات الحيوية وسلاسل الإمداد والأسواق، وركيزة أساسية لرفع قدرة دول المجلس على امتصاص الصدمات وتأمين تدفق السلع والخدمات بما يعزز الأمن الاقتصادي المشترك لدول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ش س/ج أ ش