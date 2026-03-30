بصور نادرة .. شمس البارودي تكشف عن ذكرياتها مع حسن يوسف

كشفت الفنانة شمس البارودي، عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل حسن يوسف.

وقالت شمس البارودي: معاك كانت الفرحه مابتفارقش محياى حبيبي يا حسن فاكره فرحتنا ب محمود حبيبي ربي يحفظوا لما صمم يشيلني زوى أول فرحته وفرحتك بيها ياحبيبي بس خفت تشيلها مع إنك كنت بتشيل ولادك زى ماعمل محمود وهما لسه لسه قطعة جميلة علشان اعرف أنام وتقولى نامى ياحبيبتي ارتاحي وأنا حلف ب ناريمان أو محمود أو عمر أو عبدالله نامى ياروحي النوم حيساعدك في الاسترخاء اطمنى ياحبيبتي ماما لطيفه معايا خدي راحتك ولما تصحي خدي في حضنك الدافي الفرحه النورتنا ف انام وأنا مطمنه ماتمنيناه معا .

وتابعت الفنانة المعتزلة شمس البارودي: حصاد حبنا منورنا أنت كنت إزاى مشبعنى حب كده يا حبيبي مفتقداك كان وجودك منور دنيتى والفرحة ماليه ضحكتى ربنا يسعدك في الجنة بإذن الله ياحبيبي أنت وعبدالله ويحفظك يامحمود أنت وناريمان وعمر والاميرة زوى أول فرحتك يامحمود ياغالي ياوحشنى يانور عنيا أنت وأخواتك ياروح قلبي ومهجة روحى .



