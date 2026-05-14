خطة تأمين غير مسبوقة لامتحانات الثانوية العامة 2026.. 2032 لجنة داخل 613 تجمعًا وتعزيز أمني مشدد

أعلن خالد عبد الحكم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، تفاصيل جديدة حول امتحانات 2026، مؤكدًا تطبيق نظام “التجمعات” لأول مرة بشكل موسع بهدف إحكام السيطرة الأمنية والتنظيمية داخل اللجان وتقليل أي مخالفات.

نظام التجمعات في الامتحانات

أكد عبد الحكم أن الامتحانات ستُعقد داخل 613 تجمعًا تعليميًا على مستوى الإدارات، بحيث تضم 2032 لجنة داخل مدارس متقاربة جغرافيًا، بما يسهل عملية التأمين والمتابعة.

تعزيز السيطرة الأمنية

أوضح أن هذا النظام سيسمح بوجود ارتكازات أمنية مركزة داخل كل تجمع، مشيرًا إلى أن التنسيق مع أجهزة الشرطة سيضمن ضبط اللجان بشكل كامل ومنع أي تجاوزات.

دور المدارس القومية

أشار إلى أن الاستعانة بالمدارس القومية داخل الامتحانات سيساهم في تحسين بيئة الامتحان وتوفير إمكانيات أفضل للطلاب، بما يحقق قدرًا أكبر من الراحة أثناء أداء الاختبارات.

أعداد الطلاب واللجان

كشف أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يبلغ 921,709 طالبًا وطالبة، منهم 918,306 بالنظام الجديد و3,403 بالنظام القديم، موزعين على 2032 لجنة دون احتساب لجان السجون والمستشفيات.

توجهات تطوير التعليم

وفي سياق متصل، أوضح وزير التربية والتعليم أن مصر بدأت تطبيق مناهج الرياضيات والعلوم اليابانية، مؤكدًا أنها ستُدرّس بالعربية في المدارس الحكومية وباللغات في مدارس اللغات، بهدف رفع كفاءة مخرجات التعليم.



يأتي هذا النظام ضمن خطة تطوير امتحانات الثانوية العامة في مصر، والتي تستهدف تعزيز الانضباط وتحسين بيئة الامتحانات، بالتوازي مع تطوير المناهج التعليمية وفق نماذج دولية ناجحة.