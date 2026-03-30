شقيق هاني رمزي يكشف لأول مرة تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة جورج سيدهم

كشف أمير رمزي شقيق الفنان الكبير هاني رمزي عن تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان الراحل جورج سيدهم.

وقال أمير رمزي، فى منشور عبر موقع فيسبوك: في مثل هذه الأيام ٢٧ مارس عام ٢٠٢٠ تلقيت مكالمة من صديقتنا د ليندا زوجة الفنان جورج سيدهم.. تستغيث بأن جورج غير قادر علي أخذ نفسه.. اتصلت بالإسعاف وقمت بنقله لمستشفى كبيرة بمصر الجديدة… وفي دقائق دخل العناية المركزة.. وبعدها أخذني الطبيب وقال لي.. البقية في حياتك.. فسألتني ليندا.. في ايه… كنت مش عارف ابلغها ازاي.. الأمر صعب.

وتابع : لان جورج سيدهم هو كل حياتها.. وظللت علي مدار ساعه امهد لها صعوبة حاله جورج.. الصحية وأن حالته تتدهور…حتي بادرت هي وقالت لي .. قولي إن جورج سافر..!!!! فصمت أمامها ولم أتكلم..!.. وكانت من اصعب لحظات حياتي المؤلمة..

وأضاف: كان جورج نموذجا في الأخلاق والكرم والحب والجدعنة ..وفي اخر عشرين سنه تقريبا من عمره لم يكن يتحدث .. كان طفلا نقاه الله من شوائب العالم.

واختتم حديثه: رزقه الله قبل مرضه بعام تقريبا ..بأفضل زوجه في الدنيا.. هي (ليندا )..ليدخل بها تجربه المرض والاحتمال… سألته مره.. هل زعلان من ربنا انه جربك كده.. قالي بالإشارة.. لا أنا بشكره لأنه بيحبني .. وانا راضي بكل حاجه.. جورج كان نموذجا لرجل تحمل التجربة بشكر ورضا.. وليندا نموذجا للمرأه الفاضلة التي تكلم عنها سليمان الحكيم في سفر الأمثال.. ثمنها يفوق اللآلئ…رحم الله جورج سيدهم وخلد ذكراه.. وبارك الله في حياه ليندا.. وربنا يكتر من أمثالها.