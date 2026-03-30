إيهاب توفيق وحميد الشاعري وهشام عباس يحيون حفلا فى أبو ظبي

تستعد أبو ظبي لاحتضان واحدة من أبرز السهرات الغنائية في شهر أبريل، حيث يلتقي ثلاثة من نجوم الطرب الذين صنعوا ملامح جيل كامل من عشاق الموسيقى، وهم إيهاب توفيق وحميد الشاعري وهشام عباس، في حفل ضخم يقام يوم 11 أبريل المقبل، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير يعكس حجم الشوق لهذا اللقاء الفني المنتظر.

ومن المنتظر أن يقدم النجوم الثلاثة باقة مميزة من أشهر أغانيهم التي شكلت علامات بارزة في تاريخ الأغنية العربية خلال التسعينيات وبدايات الألفية، وهي المرحلة التي شهدت انتشارهم الواسع وتأثيرهم الواضح في الذوق الموسيقي لجيل كامل. وسيعيش الجمهور أجواءً من الحنين مع أغنيات أعادت تعريف الإيقاع العصري آنذاك، إلى جانب أغانٍ رومانسية لا تزال حاضرة بقوة في الذاكرة.

تفاصيل الحفل

الحفل لا يقتصر على الفقرات الفردية، بل يتضمن أيضًا لوحات غنائية مشتركة تجمع النجوم الثلاثة على مسرح واحد، في مشهد استثنائي يعيد للأذهان زمن الحفلات الكبرى وروح المنافسة الفنية الراقية. كما كشفت الجهة المنظمة عن التحضير لمفاجآت فنية خاصة سيتم الإعلان عنها خلال الأمسية، ما يزيد من حماس الجمهور وترقبه لهذا الحدث.

وتعد هذه الليلة فرصة ذهبية لعشاق الطرب للاستمتاع بتجربة فنية متكاملة تمزج بين الكلاسيكية وروح التجديد، في أجواء احتفالية مبهرة تعكس مكانة الإمارات كوجهة أساسية لاستضافة كبرى الفعاليات الفنية في المنطقة، وتؤكد استمرار أبو ظبي في تقديم أحداث فنية ترضي مختلف الأذواق.