أحمد الفيشاوي يثير الجدل برسالة رومانسية: “أخيرًا لقيت أميرتي الصغيرة"

أثار الفنان أحمد الفيشاوي حالة من الجدل والتساؤلات بين متابعيه، بعد أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

ونشر أحمد الفيشاوي صورة جمعته بسيدة، وأرفقها بتعليق رومانسي قال فيه: “أخيرًا لقيت أميرتي الصغيرة حورية البحر… بحبك يا كاميلا”، ما دفع الجمهور للتفاعل بشكل واسع مع الصورة والتساؤل حول طبيعة علاقته بها

أحدث أعمال أحمد الفيشاوي

وكان أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوي ، الفنية هو فيلم سفاح التجمع الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي.

أبطال فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين، وانتصار، وعدد كبير من النجوم.

العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

كان أحدث أعمال أحمد الفيشاوي السينمائية هو فيلم “بنقدر ظروفك”، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يعيش “حسن” و"ملك" في حارة فقيرة، يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج.

ويتناول الفيلم قضية “غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار”، وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.