كيف يعكس التقارب الثقافي المصري الروسي عمق العلاقات بين الدولتين؟

لم تكن العلاقات بين مصر وروسيا يومًا مجرد تعاون سياسي أو اقتصادي عابر، بل ارتبطت عبر عقود طويلة بحالة من التقارب الحضاري والثقافي، جعلت الثقافة إحدى أهم أدوات التواصل بين البلدين. ومن هنا، يكتسب أي لقاء ثقافي بين الجانبين أهمية خاصة، باعتباره انعكاسًا لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع القاهرة وموسكو.

ويبرز هذا المعنى بوضوح مع لقاء الدكتورة جيهان زكي وأولغا ليوبيموفا في مدينة كازان، على هامش المؤتمر الرابع عشر لوزراء الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث لم يقتصر الحديث على الملفات الثقافية التقليدية، بل حمل دلالات أوسع تتعلق باستمرار التقارب المصري الروسي في مختلف المجالات.

الثقافة هنا تبدو كأنها مرآة للعلاقة السياسية بين البلدين. فعندما تكون العلاقات مستقرة وقوية، ينعكس ذلك على حركة التبادل الفني، والمعارض، والفعاليات المشتركة، والتعاون في مجالات التراث والفنون والتعليم الثقافي. ولهذا، فإن الحديث عن تعزيز الشراكة الثقافية بين القاهرة وموسكو يعكس وجود إرادة مشتركة للحفاظ على مساحات التقارب الشعبي والحضاري، بالتوازي مع التعاون الاقتصادي والسياسي القائم بالفعل.

كما أن روسيا تُعد من الدول التي تمتلك حضورًا ثقافيًا عالميًا مؤثرًا، سواء في الأدب أو الموسيقى أو الفنون، بينما تمثل مصر مركزًا ثقافيًا عربيًا وإفريقيًا مهمًا، وهو ما يجعل التعاون بينهما ذا طبيعة خاصة تتجاوز حدود العلاقات الثنائية التقليدية.

ويرى متابعون أن التقارب الثقافي بين البلدين يحمل أيضًا بعدًا استراتيجيًا، في ظل إدراك متزايد عالميًا بأن القوة الناعمة أصبحت جزءًا أساسيًا من النفوذ الدولي. فالدول باتت تستخدم الثقافة كوسيلة لبناء الجسور وتعزيز صورتها الخارجية، وهو ما يفسر حرص القاهرة وموسكو على استمرار التواصل الثقافي وتوسيعه.

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل الثقافة عن بقية ملفات التعاون بين البلدين، إذ تبدو كحلقة داعمة لعلاقات أوسع تشمل الاقتصاد والطاقة والسياحة والتنسيق السياسي، بما يؤكد أن العلاقات المصرية الروسية تقوم على شبكة ممتدة من المصالح والتفاهمات المتبادلة، تتجاوز الحسابات المؤقتة إلى شراكة طويلة المدى.