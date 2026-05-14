أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، أن العالم اليوم يواجه صدمات متلاحقة في المجالات الاقتصادية والبيئية والأمنية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال وزير الخارجية الإيراني، إن الحروب التي تشنها أمريكا وإسرائيل ضد إيران ولبنان وغزة ومناطق أخرى من العالم ألحقت أضرارا لا تعوض بالبنى التحتية الحيوية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “يجب على الدول الأعضاء في بريكس أن تؤمن سلاسل التوريد الخاصة بها، وتنوع أنظمتها النقدية”.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: “حان الوقت الذي يجب فيه أن ترسخ إيران موقعها وتظهر دورها في المنطقة بصورة أكبر من أي وقت مضى”.

وتابع وزير الخارجية الإيراني:| لا حل عسكريا للقضايا المتعلقة بإيران ونحن نقف بثبات أمام التهديدات".