فارس البحري مرشح لجائزة أفضل ممثل ضمن جوائز موريكس دور

بعد أن لفت إليه الأنظار في الموسمين الرمضانيين (2025 - 2026) يثبت فارس البحري حضوره بقوة على الساحة العربية، بدخوله رسميًا قائمة المرشحين لجائزة "أفضل ممثل" ضمن جوائز Murex d'Or، المعروفة أيضًا بجوائز موريكس الذهبية، عن دوره في الجزء الثاني من مسلسل شارع الأعشى.

ويأتي ترشح فارس البحري بعد حالة التفاعل الكبيرة التي صاحبت شخصية رياض التي قدمها في المسلسل، حيث نجح في تقديم أداء وصفه الجمهور والنقاد بالمختلف والمشحون بالتفاصيل الإنسانية، ما جعله واحدًا من أبرز الأسماء المنافسة هذا العام.

جوائز Murex d'Or

وتُعد جوائز Murex d'Or من أهم الجوائز الفنية في العالم العربي، إذ انطلقت في لبنان مطلع الألفينات، وتحولت مع السنوات إلى منصة تحتفي بأبرز النجوم وصُنّاع الفن في مجالات التمثيل والغناء والإعلام، كما تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع نظرًا لقيمتها الفنية ومكانتها الإقليمية.

ويُنظر إلى هذا الترشيح باعتباره خطوة جديدة في مسيرة فارس البحري، خاصة مع النجاح المتصاعد الذي يحققه شارع الأعشى، والعمل الذي استطاع أن يخلق حالة جماهيرية لافتة ويضع أبطاله في دائرة الضوء بقوة خلال الفترة الأخيرة.