روسيا: تحطم قاذفة استراتيجية خلال رحلة تدريبية في سيبيريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين عن تحطم قاذفة استراتيجية خلال رحلة تدريبية في سيبيريا.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن القاذفة الاستراتيجية التي تحطمت من طراز Tu-22M3K ، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء إنترفاكس.

وذكرت التقارير أن الدفاع الروسية أكدت أن أفراد الطاقم تمكنوا من القفز بالمظلات من الطائرة ونجوا من الحادث.

وأظهرت لقطات غير موثقة للحادث، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، طائرة تهوي بشدة في منطقة كثيفة الأشجار، غير بعيدة عن ضفاف نهر أنغارا، مخلفة وراءها عمودًا كثيفًا من الدخان.

وقبل يومين، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 110 طائرات مسيرة من أصل 118 طائرة أطلقتها روسيا.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم أنه ابتداء من الساعة 6:00 مساء من يوم الجمعة 12 يونيو، أطلق الروس 118 طائرة مسيرة هجومية من طراز "شاهد" (بما في ذلك الطائرات العاملة بالمحركات النفاثة)، وطائرات "جيربيرا"، و"إيتالماس"، وذخائر "بانديرول" المتسكعة، وطائرات التمويه الخداعية من طراز "بارودي" من الاتجاهات التالية: أوريل، وكورسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك (الروسية)، بالإضافة إلى دونيتسك والقرم، وقد تم التصدي للهجوم الجوي بواسطة الطيران، وقوات الصواريخ المضادة للطائرات، والحرب الإلكترونية، ووحدات الأنظمة غير المأهولة، ومجموعات الإطفاء المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية.