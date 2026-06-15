قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير أمن معلومات: التزييف العميق أخطر تهديد رقمي يواجه العالم
تشكيل منتخب إسبانيا أمام الرأس الأخضر في كأس العالم
وزير الخارجية يحذر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية
تراجع البلطي لـ71 جنيها.. وانخفاض الجمبري وقشر البياض | أسعار الأسماك اليوم
أزمة العدادات الكودية تحت قبة البرلمان بحضور وزر الكهرباء و مطالب بوقف السعر الموحد
خارجية النواب: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج متكامل للتعاون العربي
أهان والديه..ضبط الإبن العاق بتهمه الاعتداء على أسرته بطنطا والنيابة تقرر حبسه
ليس دوكو وحده.. ثنائي مرعب في صفوف بلجيكا أمام منتخب مصر
القاهرة وواشنطن على الطاولة في قمة السبع.. وغياب نتنياهو يلفت الأنظار
بعد إجراء عملية فى المخ.. دعوات أن يتجاوز الفنان محمد مرزبان الساعات المقبلة بسلام
انقسام حاد في إسرائيل.. بن غفير وسموتريتش يصفان اتفاق أمريكا وإيران بـ"الصفقة السيئة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: نتطلع لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع لوكسمبورج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ١٥ يونيو، بـ "زافيير بيتل"، وزير خارجية لوكسمبورج، وذلك خلال زيارته إلى لوكسمبورج لعقد اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

أشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي تجسد في وتيرة الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة خلال عام ٢٠٢٥. وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع لوكسمبورج، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، لاسيما في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة والخدمات المصرفية. كما استعرض الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، منوهاً بأهمية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال مشترك بين البلدين لدعم التعاون التجاري والاستثماري.

تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة. وقد أشاد الوزير عبد العاطي بموقف لوكسمبورج الداعم للقضية الفلسطينية، بما في ذلك دعمها لوقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتأييدها لحل الدولتين، فضلاً عن دعمها لجهود وكالة "الأونروا". وأكد وزير الخارجية في هذا الإطار أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مشدداً على ضرورة مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية بما يدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار.

كما أطلع الوزير عبد العاطي نظيره اللوكسمبورجي على مستجدات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان، فضلاً عن التطورات في منطقة القرن الأفريقي والصومال، مستعرضاً الجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد في هذا الصدد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات المختلفة، مرحباً بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وايران.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية لوكسمبورج حرص بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وزير خارجية لوكسمبورج الاتحاد الأوروبي اجتماع مجلس المشاركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

الزمالك

التواصل مع فيفا.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن قضايا النادي

الرئيس السيسي و محمد بن زايد

قمة مصرية إماراتية.. الرئيس السيسي يستقبل بن زايد اليوم لبحث الملفات المشتركة

ترشيحاتنا

صبري لموشي

خاص.. موقف صبري لموشي مع منتخب تونس بعد خماسية السويد

فيفا

بسبب العنصرية.. الجدل متواصل في كأس العالم 2026

محمد صلاح

في عيد ميلاده.. سهير جودة: صلاح حكاية نجاح مصرية يفتخر بها الملايين

بالصور

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

نيللي كريم: لم أعد أبحث عن البطولة المطلقة.. وأرفض استنزاف الممثل في التصوير| حوار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

بدون حقن.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد