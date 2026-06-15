وزير الخارجية: نتطلع لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع لوكسمبورج

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ١٥ يونيو، بـ "زافيير بيتل"، وزير خارجية لوكسمبورج، وذلك خلال زيارته إلى لوكسمبورج لعقد اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

أشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي تجسد في وتيرة الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة خلال عام ٢٠٢٥. وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع لوكسمبورج، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، لاسيما في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة والخدمات المصرفية. كما استعرض الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، منوهاً بأهمية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال مشترك بين البلدين لدعم التعاون التجاري والاستثماري.

تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة. وقد أشاد الوزير عبد العاطي بموقف لوكسمبورج الداعم للقضية الفلسطينية، بما في ذلك دعمها لوقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتأييدها لحل الدولتين، فضلاً عن دعمها لجهود وكالة "الأونروا". وأكد وزير الخارجية في هذا الإطار أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مشدداً على ضرورة مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية بما يدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار.

كما أطلع الوزير عبد العاطي نظيره اللوكسمبورجي على مستجدات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان، فضلاً عن التطورات في منطقة القرن الأفريقي والصومال، مستعرضاً الجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد في هذا الصدد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات المختلفة، مرحباً بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وايران.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية لوكسمبورج حرص بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.