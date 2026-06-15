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بعد إجراء عملية فى المخ.. دعوات أن يتجاوز الفنان محمد مرزبان الساعات المقبلة بسلام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد إجراء عملية فى المخ.. دعوات أن يتجاوز الفنان محمد مرزبان الساعات المقبلة بسلام

محمد مرزبان
محمد مرزبان
أحمد إبراهيم

كشف الدكتور محمد جبريل رئيس هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد خضوعه لعملية جراحية فى المخ فى محاولة لوقف النزيف. 

وقال محمد جبريل فى تصريح خاص لموقع صدى البلد : الفنان محمد مرزبان أجرى العملية الجراحية بسلام وحاولنا وقف النزيف فى المخ حتى لا يؤثر سلبيا على خلاياه ولكن مازالت الحالة الصحية بشكل عام كما هي حيث يمكث فى العناية المركزة فاقدا للوعي وننتظر الساعات المقبلة مدى استجابة الحالة ولذلك فى فارقة فى حياته. 

وقد قال محمد جبريل : ان مرزبان داخل غرفة العمليات منذ ساعات قليلة لإجراء عملية جراحية فى المخ فى محاولة للتدخل طبيا لوقف نزيف الدم المستمر ومن ثم تحسن الحالة التى تشهد تدهورا منذ ان دخلت المستشفى. 

تطورات حالة محمد مرزبان 

يخضع الفنان محمد مرزبان للرعاية الطبية المكثفة، عقب تعرضه لحادث سير مروع على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أسفر عن إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله إلى مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

وكشفت التطورات الأخيرة أن الحالة الصحية للفنان لا تزال حرجة وغير مستقرة، حيث يعاني من تدهور في درجة الوعي، إلى جانب نزيف داخلي بالمخ، وكدمات متفرقة، وكسر بقاع الجمجمة، فضلاً عن إصابات متعددة بمناطق مختلفة من الجسم.

ويخضع محمد مرزبان للعلاج داخل وحدة العناية المركزة تحت إشراف فريق طبي متخصص، كما تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، وتركيب أنابيب صدرية للتعامل مع التجمعات الدموية الناتجة عن الحادث.

وأكدت المصادر الطبية أن الساعات الأولى عقب الحادث تعد حاسمة في متابعة المؤشرات الحيوية ودرجة الوعي، وسط استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة الحالة بشكل دقيق على مدار الساعة.

كان الفنان محمد مرزبان قد تعرض لحادث تصادم عنيف أثناء استقلاله دراجته النارية على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، ما تسبب في إصابات خطيرة استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتسود حالة من القلق بين محبي الفنان وزملائه، الذين يترقبون تحسن حالته الصحية خلال الأيام المقبلة، في ظل خطورة الإصابات التي تعرض لها جراء الحادث.

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