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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين تدعم منتخب مصر في أول لقاءاته بكأس العالم 2026

إلهام شاهين
إلهام شاهين
سارة عبد الله

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على دعم منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على فيسبوك: "يارب يوفق منتخبنا المصرى  .. ويفرح قلوب كل المصريين".

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر وبلجيكا مساء اليوم في الساعة العاشرة  ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 في لقاء ينتظر أن يشهد صراعًا خاصًا بين أبرز نجوم المنتخبين القادرين على حسم النتيجة.

محمد صلاح ومرموش مفاتيح لعب الليلة

ويعول منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن على خبرة محمد صلاح قائد الفراعنة وأحد أبرز نجوم البطولة إلى جانب عمر مرموش الذي يقدم مستويات مميزة ويعد من أهم مفاتيح اللعب الهجومية للمنتخب المصري فضلاً عن الدور المنتظر من إمام عاشور في خط الوسط.

بلجيكا تعتمد على خبرات دي بروين ولوكاكو

في المقابل يدخل المنتخب البلجيكي المباراة معتمدًا على مجموعة من النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة يتقدمهم كيفين دي بروين الذي يمثل العقل المدبر للفريق في وسط الملعب وجيريمي دوكو صاحب السرعات والانطلاقات الخطيرة بالإضافة إلى روميلو لوكاكو الذي يعد أحد أبرز المهاجمين في أوروبا.

كما يشكل الحارس تيبو كورتوا عنصر قوة كبيرًا في صفوف المنتخب البلجيكي بفضل خبراته الدولية وقدرته على التصدي للفرص الصعبةوهو ما يمنح الشياطين الحمر أفضلية دفاعية قبل المواجهة المرتقبة.

إلهام شاهين منتخب مصر كأس العالم مصر وبلجيكا

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