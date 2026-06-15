تقارير تونسية: إقالة اللموشي وتعيين منذر الكبير مدربًا لنسور قرطاج

أفادت تقارير إعلامية تونسية بأن الاتحاد التونسي لكرة القدم اتخذ قرارًا بإجراء تغيير على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول، عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها "نسور قرطاج" أمام منتخب السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "جوهرة FM"، فإن الاتحاد التونسي استقر على إنهاء مهمة المدرب صبري اللموشي، وتكليف منذر الكبير بقيادة المنتخب خلال الفترة المتبقية من البطولة.

وجاءت هذه الخطوة بعد البداية المخيبة للمنتخب التونسي في المونديال، والتي أثارت حالة من الغضب داخل الشارع الرياضي التونسي، خاصة بعد الأداء والنتيجة أمام المنتخب السويدي.

ومن المنتظر أن يتولى منذر الكبير مهمة قيادة المنتخب بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، على أمل تصحيح المسار وإنعاش آمال تونس في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل من المجموعة السادسة.

ويواجه المنتخب التونسي تحديًا صعبًا في الجولتين المقبلتين، بعدما بات مطالبًا بتحقيق نتائج إيجابية للحفاظ على فرصه في العبور إلى الدور التالي من البطولة.