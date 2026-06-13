إلهام شاهين تحتفل بتخرج نجل شقيقها من الحضانة.. صور

احنفلت الفنانة إلهام شاهين بتجرج نجل شقيقها أمير شاهين، من الحضانة معربة عن سعادتها بانتقاله إلى المرحلة المقبلة من رحلته الدراسية.

ونشرت إلهام شاهين صورا جمعتها بالطفل عبر حسابها الرسمى على فيسبوك، وكتبت: «حبيب قلبى مراد أمير شاهين كبر ماشاء الله واتخرج من الحضانة وخلاص هيدخل المدرسة».

وتابعت: «تقليد لطيف جدا يفرحوا به الأولاد ويعملوا لهم حفل وداع للحضانة اللى حبوها وكونوا فيها أول صداقاتهم.. كان يوم جميل جدا.. فيه البراءه والشقاوة والضحكه من القلب.. عقبال ما أشوفه بيتخرج من الجامعة.. وربنا يفرح قلبك يا أمير انت ومنه بمراد والقمرايه مريم.. بحبكم من كل قلبى».

أحدث أعمال إلهام شاهين

وتواصل الفنانة إلهام شاهين، تصوير دورها ضمن أحداث فيلم الحافي، والذي تعود به للسينما.

حيث تلعب ضمن الأحداث شخصية سيدة تستخدم مجال الدجل والشغوذة في تحقيق مكاسب مادية.

العمل يطرح قضية الشكل الجديد للدجل والشعوذة، والسيطرة علي العقول ، خاصة مع وجود أدوات التواصل والذكاء الاصطناعي ، ويتم تصوير مشاهده حاليًا ، بالحي الإسلامي بمدنية الإنتاج الإعلامي.

ومن المقرر أن يشارك بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين أبرزهم عمرو عبد الجليل، إلهام صفي الدين، ومن تأليف محمد الغيطي.