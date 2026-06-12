إلهام شاهين تتألق في إطلالة أنيقة بأحدث ظهور

شاركت الفنانة إلهام شاهين صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخطفت إلهام شاهين الأنظار بلوك أنيق بفستان مليء بالورود، مع ميك اب بسيط يبرز جمالها.

وتواصل الفنانة إلهام شاهين، تصوير دورها ضمن أحداث فيلم الحافي، والذي تعود به للسينما.

حيث تلعب ضمن الأحداث شخصية سيدة تستخدم مجال الدجل والشغوذة في تحقيق مكاسب مادية.

العمل يطرح قضية الشكل الجديد للدجل والشعوذة، والسيطرة علي العقول ، خاصة مع وجود أدوات التواصل والذكاء الاصطناعي ، ويتم تصوير مشاهده حاليًا ، بالحي الإسلامي بمدنية الإنتاج الإعلامي.

ومن المقرر أن يشارك بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين أبرزهم عمرو عبد الجليل، إلهام صفي الدين، ومن تأليف محمد الغيطي.