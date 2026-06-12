هيفاء وهبي تخطف الأنظار رفقة مصطفى غريب وحاتم مصطفى

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هيفاء وهبي رفقة الفنان مصطفى غريب والفنان حاتم مصطفى، وعلقت: “التايجرز”.

وتصدرت أغنية "شو المطلوب" للنجمة هيفاء وهبي ترند رقم 1 في لبنان ومعظم الدول العربية، فور نشرها، إلى جانب تصدرها المركز السادس عالمياً على يوتيوب، لتكون اول فنانة عربية تحجز مكانها في الترند العالمي خلال ٢٤ ساعة فقط.

أغنية "شو المطلوب" من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع موسيقي وميكس وماسترينغ جمال ياسين، بينما حمل الكليب رؤية بصرية للمخرج جو بو عيد ضمن أجواء مميزة.