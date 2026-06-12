فيلم 32B: مشاكل داخلية يحصد جائزة أفضل روائي قصير بمهرجان تريبيكا السينمائي

اقتنص فيلم «32B: مشاكل داخلية» للمخرج محمد طاهر جائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان تريبيكا السينمائي الدولي، وهو أول فيلم قصير مصري يتم اختياره للمشاركة في المهرجان الأمريكي.



وتدور أحداث الفيلم حول لحظة فاصلة فى العلاقة بين أب وابنته المراهقة، فى معالجة إنسانية تمزج بين مشاعر الفقد والاحتواء، وتوازن بين الطابع الدرامى واللمسات الكوميدية.

وهو أول فيلم قصير مصري يتم اختياره للمشاركة في مهرجان تريبيكا السينمائي، والمقرر إقامته في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل.



الفيلم توج في عرضه العالمي الأول بجائزة التانيت الذهبي، كأفضل فيلم قصير في أيام قرطاج السينمائية، قبل أن يفتتح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.



الفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد طاهر وتدور أحداثه في، لحظةً حرجة في العلاقة بين أب وابنته المراهقة، ولعب بطولته النجوم محمد ممدوح، هنا شيحة، أحمد داش، جيسيكا حسام الدين، وجهاد حسام الدين.