بالكاجوال ...ياسمين الخطيب تستعرض أناقتها عبر إنستجرام

خطفت الإعلامية ياسمين الخطيب الانظار بإطلالة كاجوال لافتة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهرت ياسمين الخطيب مرتدية بلوزه باللون الأبيض ،نسقت معها بنطلون جينز ،مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيها.

وكانت قد احتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، معبرة عن فرحتها عبر منشور لها على موقع “فيس بوك”، كتبت خلاله كلمات غزل احتفالا بالإنجاز.

ونشرت ياسمين الخطيب صورة لها بقميص نادي الزمالك وعلقت :“القلعةُ البيضاءُ تنشدُ لحنَها والنصرُ تحملُ زَهْوَهُ الراياتُ”.