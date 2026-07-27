قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء
البريد يطمئن أصحاب المعاشات | إنهاء مشكلة السيستم في هذا الموعد
برشلونة يتقدم بعرض لأتلتيكو مدريد لشراء ألفاريز
رسميًا .. الداخلية تعلن عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026
الأرصاد : غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36
الحداد مديرا لأمن الإسكندرية
اللواء وليد الشبراوى مديرا لأمن القليوبية
الاتحاد الأوروبي يحذر من تجاوز حرائق الغابات قدراته المتاحة
مفاجأة في ملف التموين | حذف 2.9 مليون مواطن من منظومة الدعم خلال 6 سنوات
كاف يحدد موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
الخارجية الفرنسية : استدعاء سفيرنا في طهران عمل استفزازي
أبو العينين يهنئ فاروق حسني بجائزة النيل في الفنون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الفرنسية : استدعاء سفيرنا في طهران عمل استفزازي

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية
أ ش أ

اعتبرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن استدعاء سفيرها لدى طهران، بيير كوشار، من قبل السلطات الإيرانية، يمثل عملاً «استفزازيًا».


وقال مصدر مطلع بالخارجية الفرنسية: «بشأن استدعاء سفيرنا في طهران، الحقائق واضحة، ولن نعلق على الاستفزازات الإيرانية».
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، استدعاء السفير الفرنسي للاحتجاج على ما وصفته بـ«تدخل» باريس في الشؤون الداخلية لإيران، وذلك في أعقاب احتجاز دبلوماسيين فرنسيين يعملان في العاصمة الإيرانية خلال الأسبوع الماضي.


وأوضح المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، خلال إحاطة صحفية أسبوعية، أن السفير الفرنسي استُدعي، أمس الأحد، إلى مقر الخارجية، حيث تم التأكيد على ضرورة أن «توقف الحكومة الفرنسية مثل هذه التصرفات والتدخلات في الشؤون الداخلية لإيران تحت مسميات مضللة». وأضاف أن الدبلوماسيين الفرنسيين قاما بأنشطة «غير مبررة بأي حال من الأحوال».


في المقابل، كانت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية قد استدعت القائم بالأعمال الإيراني في باريس، عقب استهداف اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في إيران في 19 يوليو.


وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن القائم بالأعمال أُبلغ «بالإدانة الشديدة» لهذا الاعتداء «المخطط والمتعمد»، مشددًا على أنه يشكل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات فيينا» التي تكفل حماية الدبلوماسيين وتعد أساس العلاقات بين الدول.


وشددت باريس على أن هذا الحادث «الخطير وغير المقبول» لن يمر دون عواقب، مطالبة السلطات الإيرانية بكشف ملابساته، ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان أمن البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفق التزاماتها الدولية.
 

الخارجية الفرنسية استدعاء سفيرها طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه بعرض الإنجاز المُحقق في مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام

إعلام النواب : اهتمام رئاسي بتوثيق تراث ماسبيرو باعتباره كنزا وطنيا

ترامب

ترامب بـشأن إيران : فرصة جيدة لحدوث شيء ما

شقق

الإسكان الاجتماعي تعلن توسع الشراكة مع القطاع الخاص

بالصور

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد