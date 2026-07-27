مصطفى قمر يظهر مع هيكل عظمي في "صاحبة السعادة".. ويكشف مفاجأة ألبومه الجديد

فاجأ المطرب مصطفى قمر جمهور برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عبر قناة DMC، بظهوره إلى جانب هيكل عظمي يرتدي "شورت" وقميصًا، في مشهد أثار فضول المشاهدين.

وخلال الحلقة، أوضح مصطفى قمر سر وجود الهيكل العظمي بجواره، قائلًا مازحًا: “ده المصور بتاعي، والهيكل العظمي هيطلع معايا في الألبوم الجديد، وبيبنط في البحر وبيتشقلب، وجامد جدًا.”

وجاء تعليق مصطفى قمر في إطار من الدعابة، في أثناء حديثه عن كواليس ألبومه الجديد، الذي يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن العمل سيحمل العديد من المفاجآت والأفكار المختلفة.