أسامة الشيخ: ماسبيرو يحتوي على تراث ضخم يجب الحفاظ عليه

أكد أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أن ماسبيرو يحتوي على تراث ضخم يجب أن يتم الحفاظ عليه.

وقال أسامة الشيخ في مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”: "يجب النظر إلى الإرسال الإذاعي على أنه سيادة وطنية ".

وتابع أسامة الشيخ :" يجب الحفاظ على السيادة على السماء المصرية فيما يتعلق بالإرسال الإذاعي ".

وأكمل أسامة الشيخ :" على الشعب المصري أن يعرف قيمة تراث ماسبيرو ".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بعرض الإنجاز المُحقق في مشروع أرشفة ورقمنة التراث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام، وتوضيح حجم المجهود المبذول في إطار التوثيق والحفاظ على التراث المصري العظيم داخل مكتبة التلفزيون المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، واللواء محسن عبد النبي مُستشار رئيس الجمهورية للإعلام، وخالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء أ.ح. هاني منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء وليد عطية مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.