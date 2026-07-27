إعلام النواب : اهتمام رئاسي بتوثيق تراث ماسبيرو باعتباره كنزا وطنيا

أكدت الدكتورة نشوى عقل عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنه هناك اهتمام رئاسي بتوثيق تراث ماسبيرو باعتباره كنز وطني يحافظ على الذاكرة الوطنية المصرية .

وقالت عقل في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم"، المذاع على قناة " الحياة"، :" ماسبيرو يحتوي على كنوز ثقافية كثيرة ".

وتابعت :" الإذاعة والتليفزيون بها أشكال متعددة من المحتوى الثقافي والتراث "، مضيفة:" رقمنة التراث الإذاعي والتليفزيوني يحفظ التراث للشباب والأجيال القادمة من الشباب ".



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعرض الإنجاز المُحقق في مشروع أرشفة ورقمنة التراث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام، وتوضيح حجم المجهود المبذول في إطار التوثيق والحفاظ على التراث المصري العظيم داخل مكتبة التلفزيون المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، واللواء محسن عبد النبي مُستشار رئيس الجمهورية للإعلام، وخالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء أ.ح. هاني منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء وليد عطية مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.