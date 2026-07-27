نقابة المحامين بسوهاج تتقدم ببلاغ رسمي ضد مضيفة طيران أساءت لأهالي الصعيد

تابعت نقابة محامين سوهاج الفرعية، بكل أسف واستياء، مقطع الفيديو المتداول والمنسوب إلى إحدى مضيفات الطيران، الذي تضمن عبارات وتصريحات اعتبرتها النقابة إساءة بالغة لأبناء محافظة سوهاج وأهالي الصعيد.

وأشارت النقابة إلى أن مقطع الفيديو تضمن ايضا ألفاظا خادشة للحياء العام، لا تليق بقيم المجتمع المصري ولا بمبادئ الأسرة المصرية، وما حمله المقطع من تعميمات جارحة وانتقاص غير مقبول من كرامة المواطنين.

ماذا حدث؟

وأكدت النقابة أن أبناء سوهاج والصعيد يمثلون نموذجًا مشرفًا في الأخلاق والكرم واحترام القانون، رافضة بصورة قاطعة أي إساءة أو سخرية أو انتقاص من كرامتهم، وتؤكد أن كرامة أبناء المحافظة ليست محلًا للتجريح أو التنمر أو الإساءة.

وقالت نقابة محامين سوهاج الفرعية إنه انطلاقًا من دورها الوطني والمجتمعي، وباعتبارها المدافع الأول عن المجتمع السوهاجي، فقد تقدمت ببلاغ إلى المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال ما تضمنه الفيديو من عبارات ترى النقابة أنها تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما انطوت عليه من اعتداء على مبادئ وقيم الأسرية المصرية وإساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت نقابة محامين سوهاج الفرعية، بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، وتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى، إعمالًا لسيادة القانون، وردعًا لكل من تسول له نفسه الإساءة إلى أبناء هذا الوطن أو النيل من كرامتهم تحت أي مبرر.