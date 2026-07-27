الرئيس السيسي يتابع خطة تطوير ماسبيرو.. تحديث الاستديوهات والبنية التكنولوجية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الجهود الخاصة بتطوير مبنى ماسبيرو ورفع كفاءة الإنتاج الإعلامي، ضمن خطة الدولة لتحديث المؤسسات الإعلامية ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام.

تطوير الاستديوهات وتحديث الأجهزة

وشملت المتابعة تطوير الاستديوهات من خلال تحديث الأجهزة والمعدات، وتحسين البنية التكنولوجية داخل المبنى، بما يسهم في إنتاج محتوى إعلامي أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.

وأكد الرئيس أهمية أن يجمع تطوير ماسبيرو بين تحديث البنية الأساسية، وتوسيع المحتوى الإعلامي، ورقمنة التراث، بما يعزز مكانة الإعلام المصري ويضمن وصول الرسالة الإعلامية للمواطنين بصورة مهنية وفعالة.