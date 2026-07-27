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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة تصوير الأشخاص دون إذن بالأماكن الخاصة

حبس
حبس
أميرة خلف

حظر قانون العقوبات انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وفرض عقوبات رادعة على كل من يتعمد تصوير الأشخاص أو تسجيلهم داخل الأماكن الخاصة دون الحصول على موافقتهم، باعتبار ذلك اعتداءً على الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية، في إطار تعزيز الحماية القانونية لحقوق المواطنين وردع أي ممارسات تمس خصوصيتهم.


وطبقا لنص قانون العقوبات في المادة 309 مكرر ، يعاقب كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للآخرين، سواء بالتقاط صور لهم في مكان خاص أو تسجيلهم دون إذن، بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة.

حبس وغرامة


كما تمتد العقوبة لتشمل كل من يشارك في نشر أو إذاعة هذه الصور أو يساعد في تداولها، باعتبار ذلك مساسًا بخصوصية الأفراد واعتداءً على حقوقهم الشخصية.


تجدر الاشارة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

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