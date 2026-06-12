بفستان مجسم.. يارا السكري تخطف الأنظار

شاركت الفنانة يارا السكري، صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت يارا السكري بإطلالة جذابة لافته خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مجسم باللون الأسود ،مما حازت الصوره علي أعجاب متابعيها.

على الجانب الفني، تواصل يارا السكري استعداداتها للمشاركة في فيلم "صقر وكناريا"، الذي يجمعها بالفنانين محمد إمام وشيكو، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم صيف 2026.

وكان آخر ظهور درامي ليارا السكري خلال موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "علي كلاي"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ودرة ومحمود البزاوي وانتصار وعصام السقا ومحمد ثروت، إلى جانب نخبة كبيرة من الفنانين.