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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان مجسم ..يارا السكري تخطف الأنظار عبر انستجرام

يارا السكري
يارا السكري
ميرنا محمود

شاركت الفنانة يارا السكري، صورة جديدة من أحدث ظهور  لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت يارا السكري بإطلالة جذابة  لافته خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مجسم باللون اللبني ،مما حازت الصوره علي أعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي كشف حقيقة العلاقة التي تجمعهما،  ردًا على الشائعات المتداولة مؤخرًا حول ارتباطهما، والتي أثارت حالة من الجدل بين الجمهور.

وخلال لقائه ببرنامج «ET بالعربي»، أوضح العوضي أنه لا ينزعج من هذه الشائعات، مشيرًا إلى أن الجمهور غالبًا ما يربط بين الكيمياء التي تظهر على الشاشة والحياة الشخصية للفنانين، قائلًا: «الناس بتشوفنا في التلفزيون وتحس إن شكلنا مناسب لبعض، خاصة إن دي تاني سنة نشتغل فيها مع بعض وحققنا نجاح، فطبيعي يربطوا التفاصيل».

من جانبها، أعربت يارا السكري عن عدم انزعاجها من تلك الأقاويل، مؤكدة أنها تتمنى أن تعيش قصة حب مشابهة في الواقع، قائلة: «أتمنى أعيش الحالة دي في الحقيقة، ومش بتضايق من كلام الناس، وفي النهاية دي قصة حب، ولو الجمهور شايف إننا مناسبين لبعض بسبب العمل، فده دليل إننا ثنائي ناجح».

يُذكر أن العوضي ويارا السكري تعاونا خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل «على كلاي»، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وجسد العوضي شخصية «علي»، الملاكم السابق الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية، ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتعقد حياته بسلسلة من الصراعات على المستويين المهني والعاطفي.

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