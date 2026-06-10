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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل فيلم الحافي لـ إلهام شاهين وعمرو عبد الجليل

الهام شاهين
الهام شاهين
أحمد البهى

تواصل الفنانة إلهام شاهين، تصوير دورها ضمن أحداث فيلم الحافي، والذي تعود به للسينما. 

حيث تلعب ضمن الأحداث شخصية سيدة تستخدم مجال الدجل والشغوذة في تحقيق مكاسب مادية. 

العمل يطرح قضية الشكل الجديد للدجل والشعوذة، والسيطرة علي العقول ، خاصة مع وجود أدوات التواصل والذكاء الاصطناعي ، ويتم تصوير مشاهده حاليًا ، بالحي الإسلامي بمدنية الإنتاج الإعلامي. 

ومن المقرر أن يشارك بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين أبرزهم عمرو عبد الجليل، إلهام صفي الدين، ومن تأليف محمد الغيطي. 

وكان آخر أعمال إلهام شاهين، مسلسل سيد الناس، والذي عرض رمضان قبل الماضي. 

مسلسل سيد الناس

بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .

الفنانة الهام شاهين الهام شاهين الحافي

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