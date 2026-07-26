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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مد فترة تقديم الشهادات الصحية للطلاب حتى 30 سبتمبر المقبل في أسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتنظيم إجراءات إستخراج الشهادات الصحية الخاصة بطلاب المدارس ، مع إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن سرعة الإنجاز ومنع التكدس داخل المنشآت الصحية.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة تنظيمية تسهم فى التيسير على أولياء الأمور بالتزامن مع الإستعداد للعام الدراسى الجديد 2026/2027.

مد فترة تقديم الشهادات الصحية حتى 30 سبتمبر المقبل 

وفى إطار التيسير على أولياء الأمور، أوضح المحافظ أنه تقرر مد فترة تقديم الشهادات الصحية (الفحص المدرسى ) الخاصة بالطلاب حتى يوم 30 سبتمبر المقبل، حيث يتم إستقبال الطلاب داخل الوحدات الصحية التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بإشراف الدكتور محمد نشأت رئيس قطاع جنوب الصعيد، والمشرف على فرع الهيئة بأسوان، وبمتابعة من الدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع، لإستخراج الشهادات بما يتيح الوقت الكافى لإستكمال الإجراءات دون تزاحم أو تكدس .

تنسيق كامل بين الجهات المعنية لضمان حسن التنفيذ

وأكد محافظ أسوان أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتوفير آليات عمل أكثر مرونة وكفاءة، بما يحقق راحة المواطنين، ويحافظ على إنتظام العمل داخل الوحدات الصحية. 

وأشار المحافظ إلى إستمرار التنسيق الكامل بين مديريتى الصحة والتربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، لضمان حسن تنفيذ هذه الإجراءات وتحقيق أقصى إستفادة لأولياء الأمور والطلاب.

آلية الفحص المدرسى 

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد حماد بأنه يتم الفحص المدرسى

على الطلاب المتقدمين لبداية كل مرحلة تعليمية داخل الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بأسوان بالمجان لمنتفعى منظومة التأمين الصحي الشامل حيث أن الفئات المستهدفة بالفحص الطلاب المتقدمين لمراحل رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى، والأول الإعدادى، والأول الثانوى 

يتم تسجيل كافة البيانات والنتائج الطبية إلكترونياً ضمن السجل الطبي للطلاب بنظام التأمين الصحي الشامل، وتتولى وحدات ومراكز طب الأسرة بأسوان المتابعة الدورية للحالة الصحية للطلاب بشكل مستمر.

تواصل محافظة أسوان تنفيذ خطة متكاملة لتطوير مستوى الخدمات الجماهيرية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وتعليمية أكثر كفاءة وجودة، وتحقيق الإستعداد الأمثل لإنطلاق العام الدراسى الجديد 2026/2027.

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